Ташкент, , 09:28 — REGNUM Специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане приостановила авиасообщение с Великобританией, Германией, Италией, Нидерландами и ЮАР. Об этом сообщили 22 декабря в телеграм-канале агентства информации и массовых коммуникаций.

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Воздушное сообщение приостанавливается с 21 декабря по 10 января. Кроме того, в Узбекистан запрещен въезд гражданам Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландов и Южной Африки.

В республику запрещается въезд гражданам третьих стран, которые находились на территории перечисленных государств на протяжении последних 14 дней.

Комиссия также призывает граждан Узбекистана встретить новый год в кругу семьи. Государственным учреждениям запрещено проводить корпоративные мероприятия.