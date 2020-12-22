Уфа, , 09:29 — REGNUM Более 12 млн рублей вернули потребителям после рассмотрения их жалоб в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам министра торговли и услуг региона Алексея Гусевв, в текущем году сотрудники министерства рассмотрели 900 жалоб от потребителей на некачественно оказанные услуги, а также помогли составить 217 исковых заявлений и претензий. Так, в досудебном порядке был возмещен материальный ущерб на сумму свыше 12 млн рублей, что на три млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Сообщается, что в большинстве случаев граждане жалуются на некачественно оказанные услуги в сфере розничной торговли. Затем идут жалобы на финансовые, бытовые, туристские, жилищно-коммунальные и медицинские услуги. Отмечается, что жители также жалуются и на агрессивный маркетинг: им навязывают покупку приборов от утечки газа, автономных пожарных извещателей, дорогостоящих вибромассажеров. Зачастую пострадавшими здесь являются люди пожилого возраста.

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