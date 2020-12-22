Москва, , 09:21 — REGNUM За последние сутки московские врачи выписали по выздоровлению 5003 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 22 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Ещё 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Это на 205 человек больше, чем днём ранее.

Всего, по данным штаба, в Москве сумели победить коронавирус 577 544 человека.