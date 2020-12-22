Челябинск, , 09:19 — REGNUM В Челябинской области снова снизилось количество выявленных носителей коронавируса. За 21 декабря коронавирус обнаружили у 305 человек, сообщает оперштаб.

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Для сравнения: за 20 декабря на Южном Урале выявили 309 заразившихся коронавирусом, а за 19-е — 312. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 33 331 случай заражения.

Число больных COVID-19 пока продолжает расти, достигнув 11 285 человек. К утру 21 декабря их было меньше — 11 140. За сутки в связи с выздоровлением были выписаны 147 пациентов, а с начала пандемии — 20 846.