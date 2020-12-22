Киев, , 09:44 — REGNUM Украина и Польша ведут переговоры касательно поставок западной вакцины от коронавируса от COVID-19. Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий 21 декабря во время брифинга.

Вакцина Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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По его словам, Европейский союз разрабатывает схему поставок вакцины странам, которые не входят в состав объединения.

«Вакцину Евросоюз будет предоставлять через государство-члена, то есть посредника. Мы предусматриваем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша», — рассказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах украинских медработников организовать акции протеста. Медики намерены требовать, в частности, позволить им зарабатывать в Польше.

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