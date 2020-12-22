Лондон, , 09:27 — REGNUM Недвижимое имущество жены бывшего президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, арестованное по решению властей Великобритании, будет возвращено, только если Замира Гаджиева сможет объяснить происхождение денег на его покупку. По заявлению руководителя центра экономических преступлений Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэма Биггара, Верховный суд Англии и Уэльса отклонил поданную Гаджиевой апелляцию на арест имущества.

Гаджиева стала первой жительницей Великобритании, к которой был применён новый правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO). В отношении покупки дома стоимостью £11,5 млн ($15 млн) и гольф-клуба стоимостью £10,5 млн ($13,5 млн).

По словам Биггара, «теперь она будет обязана предоставить NCA необходимую информацию, касающуюся этих активов». Чиновник также отметил, что «этот случай станет полезным прецедентом при рассмотрении других дел, касающихся UWO».

Напомним, что с 2016 года Джахангир Гаджиев отбывает лишение свободы сроком на 16,5 лет по обвинению в растрате и мошенничестве. В результате незаконных финансовых операций Гаджиев и его сообщники нанесли ущерб в размере $2,8 млрд. Усилия властей Азербайджана добиться экстрадиции супруги Гаджиева не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, Лондонский суд принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег, потребовав от Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж.

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