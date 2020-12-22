Берлин, , 09:14 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 19 528 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 530 180.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 731 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 27 006.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,136 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (357 298 заразившихся), Бавария (292 735) и Баден-Вюртемберг (214 446).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 6,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.