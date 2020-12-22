Гватемала, , 09:14 — REGNUM Власти Гватемалы закрыли въезд из Великобритании и ЮАР на два месяца. Об этом министр здравоохранения страны Амелия Флорес заявила в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter президента страны.

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Поводом для ограничительной меры стало обнаружение в Великобритании, ЮАР и ряде других стран нового штамма коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Министерства Гватемалы согласовали решение, предписывающее миграционной службе запретить въезд пассажиров из указанных стран.

«Это положение продлится два месяца и будет периодически пересматриваться», — сказала Флорес.

Под ограничение попадут люди, посетившие Британию и ЮАР менее чем 14 дней назад.

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