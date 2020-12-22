Москва, , 09:07 — REGNUM Жителей России ждёт короткая рабочая неделя. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

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Так, продолжительность рабочего предпраздничного дня 31 декабря будет сокращена на один час. При этом работодатель может предоставить работникам оплачиваемый выходной 31 декабря.

«Это можно сделать путём издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — пояснил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловц, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, с заявлением о предоставлении выходного дня в последний день года может обратиться и сам сотрудник. Так, дополнительный день отдыха можно получить как день отпуска, за отработанное сверхурочное время, а также за работу в выходной или праздничный день.

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По случаю Нового года жители России будут отдыхать с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днем в 2021 году после праздников. Как сообщало ИА REGNUM, в следующем, 2021 году 31 декабря официально объявлено выходным днём. А вот в 2020 году сделать этот день нерабочим в регионах России могут своим решением главы субъектов РФ. При этом, как показал опрос, свыше 85% жителей России полагают, что 31 декабря должно быть выходным днём.

Добавим, что руководители почти двух десятков регионов страны приняли решение, что 31 декабря станет выходным для гражданских и муниципальных служащих. В ряде субъектов граждане также будут отдыхать в последний день уходящего года, однако им придется выйти на работу в субботу, 26 декабря.