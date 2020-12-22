Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве 22 декабря ожидается похолодание, сообщает центр «Фобос».

Синоптики рассказали, что на погоду повлияет северо-западная периферия антициклона, из-за чего «обойдётся без осадков, из-за туч кое-где даже может неуверенно выглянуть солнце, оттепель сменится минусовой температурой, и вся снежно-водяная каша замёрзнет, образуется слабая гололедица».

В Москве, согласно прогнозу, будет облачная погода без существенных осадков. Столбик термометра опустится до трёх градусов ниже нуля, в Подмосковье — до пяти градусов мороза. В вечернее время ожидается похолодание. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.