Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин призвал более рационально использовать водные ресурсы страны. Об этом он заявил 22 декабря на заседании правительства.

Он отметил, что правительство разработало проект программы управления водными ресурсами. Документ подразумевает строительство, реконструкцию и совершенствование водной инфраструктуры, а также внедрение сберегающих технологий и цифровизацию.

Мамин напомнил, что в Туркестанской области реализован пилотный проект по внедрению информационных технологий при учете воды в магистральном канале. Он призвал распространить полученный опыт во всех остальных регионах.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев призвал заменить посевы риса на сельскохозяйственные культуры, которые требуют меньший объем воды.

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