Москва, , 08:58 — REGNUM Большинство жителей России (42%) уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановит эпидемию. Обратное мнение у 33%. Затруднились дать ответ 25%, приводит данные исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Для 53% опрошенных очень важно, в какой стране произведена вакцина, не очень или совсем не важно — 16% и 24% соответственно.

Если бы у граждан РФ был выбор, то 51% предпочли бы российскую вакцину, 23% — европейскую. Отдали бы предпочтение американской 9%, китайской — 5% опрошенных.

Опрос проведён 11−13 ноября 2020 года. Опрошены 3045 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории России началась массовая вакцинация от COVID-19, и стартовала она 4 декабря с Москвы.

Читайте также: В Петербурге ждут 100 тысяч доз вакцины от COVID-19