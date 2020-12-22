Майкоп, , 08:55 — REGNUM Гражданин России, отбывающий наказание в одной из колоний на территории Адыгеи, заподозрен в причастности к финансированию экстремистской деятельности. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили 22 декабря в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

Фигурант в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №1 в ауле Тлюстенхабль. По данным управления, он создал на в интернет-мессенджере группу, в которой призывал к сбору денег на нужды международного экстремистского объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что в августе текущего года в отношении гражданина были возбуждены уголовные дела по фактам его участия в деятельности экстремистской организации и вербовки других осужденных в ее деятельность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее выходец из Дагестана, отбывающий наказание в адыгейской колонии за вымогательство, был признан виновным в экстремизме. За организацию в исправительном учреждении ячейки объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он был приговорен к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.