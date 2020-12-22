Каир, , 08:54 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Египта было выявлено свыше 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем с 17 июля текущего года. Об этом 22 декабря сообщает минздрав страны.

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"Зафиксировано 718 новых положительных результатов тестов на коронавирус, за сутки от заболевания скончались 32 человека», — заявил официальный представитель египетского минздрава Халед Мугахед.

Также указывается, что со 2 августа число зафиксированных за сутки летальных исходов от COVID-19 в стране не превышало 30 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель комитета по борьбе с коронавирусом при египетском минздраве Мухаммед ан-Нади заявил, что новая быстрая разновидность коронавируса SARS-CoV-2, выявленная в ряде стран мира, уже находится в Египте.