Киев, , 08:56 — REGNUM На Украине после Нового года может начаться забастовка медиков. Об этом сообщил 22 декабря телеканал 112.ua.

По словам журналистов, медработников возмущает размер заработных плат в отрасли. Они хотят увеличить размер бюджетных расходов на медицину:

«Медицинская сестра, 30 лет стажа, 1,5 ставки, на руки она получила 6800 грн (18 тыс. рублей — ИА REGNUM). Врач, оклад 4050 грн, на руки врач получила 7100 грн (10 800 и 19 тыс. соответственно — ИА REGNUM)», — рассказал сотрудник Бориспольской центральной районной больницы Илья Луцив.

Медики также хотят получить разрешение свободно ездить в Польшу, поскольку эта страна разрешила украинским специалистам работать у себя, а также дала возможность подтвердить медицинский диплом в течение пяти лет.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не может дать своим медикам зарплату, сопоставимую с польской.

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