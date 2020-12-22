Киев, 22 декабря 2020, 08:56 — REGNUM На Украине после Нового года может начаться забастовка медиков. Об этом сообщил 22 декабря телеканал 112.ua.
По словам журналистов, медработников возмущает размер заработных плат в отрасли. Они хотят увеличить размер бюджетных расходов на медицину:
Медики также хотят получить разрешение свободно ездить в Польшу, поскольку эта страна разрешила украинским специалистам работать у себя, а также дала возможность подтвердить медицинский диплом в течение пяти лет.
Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не может дать своим медикам зарплату, сопоставимую с польской.
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