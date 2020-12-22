Махачкала, , 08:48 — REGNUM Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Дагестан, регион получил еще 800 доз. Они уже распределены по прививочным пунктам, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

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Напомним, прививочная кампании в Дагестане стартовала 11 декабря, первыми ее участниками стали медицинские работники. В республике вакцину получили уже около 80 человек, в том числе врио министра здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. Отмечается, что побочных реакций и осложнений ни у кого из привитых не зафиксировано.

К настоящему времени Дагестан в общей сложности получил более 3,4 тыс. доз вакцины от COVID-19. В регионе действует 27 прививочных пунктов, которые развернуты на базе Республиканского центра инфекционных болезней, поликлиник Махачкалы, городских и районных больниц.

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