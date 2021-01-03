Москва, , 08:44 — REGNUM Большая часть жителей России в новогодние каникулы останется дома. За границу на отдых в праздники намерен поехать только 1% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого банком «Открытие».

Новогодняя Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, на фоне пандемии коронавирусной инфекции, которая внесла серьёзные коррективы в планы жителей страны, 60% респондентов собираются отказаться от каких-либо поездок и остаться дома. Таких людей больше всего на Дальнем Востоке (70%) и в Сибири (68%). А вот в Москве и Московской области оставаться дома на новогодние праздники планируют менее половины жителей (48%).

Те, кто планируют провести новогодние каникулы за пределами дома, планируют поехать в родной город (18%) или навестить родственников (11%), на дачу (7%) и на российские горнолыжные курорты (2%).

Добавим, что участие в опросе, который проводился в декабре, приняла участие 1 тыс. граждан России в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора порекомендовали жителям страны воздержаться от корпоративов и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Гражданам также напомнили о необходимости соблюдать ряд несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.