Москва, , 08:54 — REGNUM Потерять работу на фоне пандемии нового коронавируса боятся 37% жителей России. Это главный экономический страх российских граждан, говорится в исследовании «Социальное самочувствие россиян», подготовленном Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

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Ещё 21% респондентов опасается прекращения выплат заработных плат и пенсий. Вместе с тем, отмечают авторы исследования, жителей России перестала пугать инфляция. Они спокойно воспринимают тот факт, что крупные покупки растут в цене.

«Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали свои результаты. Россияне перестали опасаться инфляции», — приводит ТАСС выдержки из исследования.

Так, «рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги» назвали основным экономическим риском 17 респондентов, а обесценение денежных сбережений — 4%. Рост цен на запланированные крупные покупки, которые наиболее зависимы от курса рубля, крупным риском назвали только 2% опрошенных.

Опрос проходил с 11 сентября по 5 октября 2020 года с участием 6 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 72 лет. Его проводили методом личного интервью в 173 населенных пунктах в 59 российских регионах.