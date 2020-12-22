Горно-Алтайск, , 08:43 — REGNUM На Алтае за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Днём ранее — 61 случай. Об этом сообщил оперштаб региона.⠀«COVID-19 подтвердился у 16 жителей Турочакского района, в том числе у восьми детей; у 15 жителей Усть-Коксинского района; у 14 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Майминского района; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Чойского района. В 42 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у четырёх человек — симптомы пневмонии», — уточнил оперштаб.

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За сутки зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 13 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 537 человек, 143 скончались.