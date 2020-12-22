Ханты-Мансийск, , 08:42 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 222 случая, а 19 декабря — 227.

Основные очаги заражения в регионе на 22 декабря: Сургут — 32 случаев; Нижневартовск — 30; Урай — 25; Нягань — 20; Сургутский район — 18; Нефтеюганский район — 17; Советский район — 15.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 22 декабря 39 283 случая. Излечились 35 196 человек, 505 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 22 декабря составляет 0,99.