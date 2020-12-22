Якутск, , 08:43 — REGNUM В Якутии создадут отделение лесоохраны для тушения лесных пожаров в северных районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: В Якутии возбуждено около 200 административных дел из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев напомнил, что последние несколько лет часто горят леса на севере и востоке республики. Это связано с высокими температурами воздуха, жаркой погодой.

«В этом году выделено около 800 млн рублей на тушение пожаров. Благодаря федеральной поддержке кредиторская задолженность по этому направлению была полностью закрыта. В дальнейшем мы должны усиливать противопожарные мероприятия в части увеличения штата лесоохраны. В 2021 году станет больше авиадесантников в северной части», — сказал Айсен Николаев.

Базу для сотрудников лесоохраны откроют в Батагае, где будут сосредоточены десантники. Это поможет более оперативно тушить природные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 административных дел и три уголовных дела возбуждены в Якутии по факту возникновения лесных пожаров.