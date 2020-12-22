Новосибирск, , 08:29 — REGNUM В Новосибирске завтра днём, 23 декабря, и в ночь на 24 декабря ожидаются прохождение циклона, снег, снежные заносы, ухудшение видимости до 500 м, поземка. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Так, ночью 23 декабря в городе ожидается до — 20 °C, местами до — 23 °C, днём до — 11 °C, ветер юго-западный с переходом в южный, ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, снег.

24 декабря ночью до — 12 °C, днём до — 8 °C, ветер западный 4−9 м/с, местами сильный снег.

Уточняется, что с 26 по 30 декабря в Новосибирске ожидается аномально холодная погода с температурой — 35 °C и ниже.