Барнаул, , 08:12 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1413 человек, причём сразу 15 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8838 человек, +57 за сутки) и ОРВИ (15 279 человек, +141 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 30 979 человек (+214 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 475 (+8 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 139 пациентов (минус двое за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1054 (+17 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 27 250 человек (+230 за сутки).

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