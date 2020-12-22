Челябинск, , 08:02 — REGNUM В Челябинске осуждён 37-летний гражданин, обвинявшийся в причинении смерти пациенту одной из больниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следователей, инцидент произошёл 15 ноября 2019 года. Между обвиняемым и пациентом, поступившим в больницу Ленинского района накануне, возник конфликт. В итоге гражданин нанёс мужчине несколько ударов, ставших причиной смерти.

Суд назначил ему восемь лет в колонии особого режима. Правда, этот приговор пока не вступил в законную силу.