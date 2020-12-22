Кемерово, , 08:01 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 22 декабря, за прошедшие сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 148 случаев, 20 декабря — 150 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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»Новокузнецк — 25, Кемерово — 22, Междуреченск — 11, Осинники — 11, Прокопьевск — восемь, Юрга — восемь, Белово — восемь, Калтан — восемь, Полысаево — семь, Мыски — шесть, Таштагол — шесть, Ленинск-Кузнецк — пять, Новокузнецкий МР — пять, Киселевск — четыре, Беловский МР — четыре, Анжеро-Судженск — два, Топкинский МО — два, Краснобродский — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Промышленновский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 165 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в регионе выявлено 24 595 случаев заражения коронавирусом, 21 279 человек выздоровели, 449 скончались.