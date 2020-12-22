Сеул, , 07:57 — REGNUM Власти Южной Кореи распорядились закрыть на новогодние праздники туристические объекты и курорты из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн на заседании комитета по борьбе с COVID-19.

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"Мы намерены преодолеть третью волну коронавируса с помощью мер более жестких, чем предполагает социальное дистанцирование третьего уровня», — отметил он.

Глава южнокорейского правительства добавил, что туристические объекты будут закрыты до 3 января. Также вводится ряд ограничений на перемещения местных жителей, ужесточаются правила работы заведений общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последней недели в Южной Корее ежесуточно выявляли более тысячи зараженных коронавирусом нового типа, за исключением выходных дней. В выходные дни в республике снижается количество проводимых тестов, из-за чего снижается и число выявленных пациентов.

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