Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден призвал жителей страны не беспокоиться из-за прививок против коронавирусной инфекции. Соответствующий призыв политик опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Обращаясь к американцам, хочу сказать, что беспокоиться не о чем. Когда у вас будет возможность сделать прививку, воспользуйтесь ей», — заявил он.

Байден добавил, что ему уже сделали прививку против COVID-19. Он поблагодарил ученых и исследователей, принимавших участие в разработке препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в штате Коннектикут в США началась массовая вакцинация населения препаратом против коронавирусной инфекции от компании Moderna. Первая партия препарата была получена утром того же дня.