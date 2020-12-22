Кемерово, , 07:21 — REGNUM В Кемеровской области природоохранная прокуратура привлекала к ответственности птицефабрику, загрязнившую земли сельскохозяйственного назначения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Уточняется, что проверка показала, что Кузбасская птицефабрика размещала перепревший куриный помет на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Красулинского сельского поселения Новокузнецкого района. Площадь участка составила не менее 4 га.

Директору организации было внесено представление об устранении нарушения закона. Было возбуждено административное дело статье «Негативное воздействие на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель».

Предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей.