Куала-Лумпур, , 08:08 — REGNUM Малайзия в ближайшее время заключит соглашение о поставке в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин 22 декабря заявил в ходе телеобращения к гражданам.

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По его словам, правительство «находится на заключительной стадии» переговоров о заключении «соглашений по приобретению разработок китайских компаний Sinovac Biotech и CanSino, а также НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», эффективность и безопасность которых «правительство гарантирует». Их незамедлительная поставка будет обеспечена «специальным комитетом, созданным минздравом и министерством науки, технологий и инноваций».

Напомним, в ноябре Малайзия подписала соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку 12,8 млн доз вакцины от коронавируса для 20% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что вакцина против коронавируса в стране не должна получать сертификат качества «халяль».

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