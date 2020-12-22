Абакан, , 07:03 — REGNUM Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Хакасии остаётся напряжённой, что подтверждает большое количество тяжёлых случаев. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Хакасии Татьяна Викторова.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, заседание прошло 22 декабря в онлайн-режиме.

За прошедшую неделю в столице Хакасии было зафиксировано 578 случаев заражения коронавирусом, в регионе в целом — 1255 случаев.

«Очень настораживает, что за последнюю неделю в Хакасии зарегистрировано 25 летальных случаев от COVID-19, это максимальное количество со времени начала пандемии», — подчеркнул глава Абакана Алексей Лемин.

По данным мэрии, утяжеление состояния больных новой коронавирусной инфекцией подтверждают медики и эпидемиологи.

Татьяна Викторова отметила, что необходимо принимать меры по соблюдению масочного режима в полном объёме. Важно правильное использование маски, соблюдение социальной дистанции.

В преддверии праздников жителям Хакасии рекомендовано воздержаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, а также максимально ограничить контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в Хакасии выявлено 15 843 носителя коронавируса. Выздоровели 12 479 человек, скончались 165 пациентов с COVID-19.

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