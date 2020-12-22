Якутск, , 07:06 — REGNUM В Якутске на рынках отмечается дефицит живых ёлок — лесхоз заготовил не две тыс. деревьев, как обычно, а лишь 800.

Новогодняя ёлка Дарья Драй © ИА REGNUM

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Специалисты объясняют дефицит ёлок тем, что из-за сухого лета много елей пожелтели и, соответственно, не подходят на роль новогодних красавиц.

Постарались выручить якутян частные заготовители из Перми, но и их ёлки быстро раскупили.

На данный момент в продаже остались в основном неказистые деревья. Все стройные красавицы разобраны, пишет Sakhaday.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ель обыкновенная — самое популярное среди новогодних деревьев, она пушиста и ароматна, но быстро высыхает и осыпается. Покупать её лучше в самый последний момент, после 28 декабря, пояснили в Роскачестве.