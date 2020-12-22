Пенза, , 09:21 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев исполнит желания пяти ребят. Открытки с их мечтами он снял с «Ёлки желаний». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новогодняя благотворительная акция собрала от Пензенской области 50 открыток. Волонтеры доставили открытки с желаниями и разместили их на новогодней ёлке в кабинете губернатора.

На своей странице в Instagram глава региона написал, что, когда снимал с елки открытки, очень волновался, зная, что дети волнуются в ожидании исполнения желаний. Так, восьмилетний Назар и шестилетняя Даша мечтают о поездке на море. Семилетний Салих — о планшете, девятилетний Федор — о ноутбуке, а тринадцатилетняя Даша мечтает о поездке в Артек. «Все эти детские мечты я обязательно исполню, какие-то уже в этом году, какие-то в следующем, но исполню обязательно. Побуду немного Дедом Морозом», — написал Белозерцев.

Акцию также поддержали главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, депутаты, представители бизнеса, волонтеры.

ИА REGNUM напоминает, президент России Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области, который мечтал увидеть и покормить настоящую панду. Глава государства традиционно принял участие в акции «Ёлка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной». Удалённо российский лидер выбрал два детских желания: одно из них — десятилетнего мальчика Александра.

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