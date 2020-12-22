Иерусалим, , 06:24 — REGNUM Появление нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании вряд ли свидетельствует о радикальном изменении свойств вируса, заявил иммунолог из клиники Хадасса Ар Ха-Цофим из Иерусалима Яков Беркун.

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«До сих пор неоднократно говорилось, что вирус мутирует, это естественный процесс. Вопрос в том, насколько серьёзны эти изменения в геноме. Они происходят абсолютно постоянно», — приводит его слова РИА Новости.

Беркун выразил сомнения в радикальном изменении свойств SARS-CoV-2 в процессе мутации. При этом, отметил он, за год после выявления коронавируса могла произойти тысяча таких мутаций. Также Беркун предположил, что современные вакцины против COVID-19 все так же эффективны против вируса. Поэтому эксперт призвал не впадать в панику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании ученые выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Пока точно описать его свойства специалисты не могут, однако утверждают, что новая разновидность SARS-CoV-2 более агрессивна. В связи с этим ряд стран прекратили авиасообщение с Соединенным Королевством.

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