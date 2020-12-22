Новосибирск, , 06:04 — REGNUM В Новосибирской области 5 тысяч рублей к Новому году получат порядка 280 тысяч детей. Об этом сообщил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

По словам министра, была проведена сверка и выверка реестра граждан, которые будут получать выплату. Так, 262 797 детям выплата будет назначена в беззаявительном порядке. Продолжается работа по тем категориям граждан, у которых появились новорождённые дети, изменились фамилии или банковские реквизиты.

Фролов уточнил, что число получателей оценивается на уровне 270−280 тысяч, уже отработан реестр на 262 тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 декабря новосибирским семьям с детьми до семи лет начали перечислять новогодние выплаты.

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