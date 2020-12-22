Пекин, 22 декабря 2020, 05:53 — REGNUM Китай выразил глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого синолога профессора Эзра Фогеля, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.
Эзра Фогель был почетным профессором Гарвардского университета и известным китаистом. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет в госпитале Массачусетса.
По его словам, профессор Фогель предпринимал неослабевающие усилия по развитию взаимодействия и обменов между Китаем и Соединенными Штатами, а также для развития взаимопонимания между двумя народами.