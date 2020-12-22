Москва, , 05:48 — REGNUM Почти 43 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах с момента прекращения боевых действий в регионе, сообщили 22 декабря в пресс-службе Минобороны России.

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Бежавшие во время войны жители региона возвращаются домой в сопровождении российских миротворцев. За последние сутки рейсами из Еревана в Степанакерт приехал 351 человек.

«Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось около 43 тыс. беженцев», — сообщили в ведомстве.

Напомним, российская миротворческая миссия развёрнута в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

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