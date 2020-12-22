Петропавловск-Камчатский, , 05:35 — REGNUM На Камчатке за весь период пандемии выявили 9406 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 78 человек (днём ранее — у 80), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие 24 часа ещё 63 жителя Камчатки были выписаны с выздоровлением. За всё время с болезнью справились 8228 человек.

Ещё 58 носителей коронавируса были госпитализированы. В стационарах лечение от COVID-19 проходят 657 человек. 407 пациентов с коронавирусом болеют пневмонией. В крае для лечения COVID-19 в стационарах развернуто 720 коек, из них 63 остаются свободными.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 244 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае от COVID-19 скончались 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине уже 273 человека записались через портал Госуслуг на прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения в островном регионе начнётся 23 декабря.