Кемерово, 22 декабря 2020, 05:35 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 22 декабря, ожидается снег, метели, усиление ветра до 15−20 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В Кузбассе ожидается усиление ветра и метели. Соблюдайте меры предосторожности», — предупредили кузбассовцев в региональном управлении МЧС РФ.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 22 декабря на территории региона шёл небольшой, местами умеренный снег интенсивностью до 4 мм за 12 часов.
Температура воздуха опустилась до — 18 °C.