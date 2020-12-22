Улан-Удэ, , 05:31 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 203 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 24 164. Об этом утром 22 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 13 096 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 547 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1667 больных. На амбулаторном лечении находится 1027 человек, наблюдаются 5234 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 20 923 (+262) человека.

В реанимации остаются 95 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 61 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 65,4% — из 2548 перепрофилированных коек заняты 1667.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 23 543.

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