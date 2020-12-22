Тяньцзинь, Китай, , 05:29 — REGNUM Город Тяньцзинь на севере Китая обработал 27 млн трансграничных заказов в сфере электронной коммерции в период с января по ноябрь, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

Город обработал более 26,84 млн задекларированных импортных заказов за 11 месяцев 2020 года, что на 5,91% больше в годовом исчислении, сообщили в муниципальной комиссии по коммерции.

Объем импортных заказов 4,46 млрд юаней (около $680,6 млн), что на 4,75% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Тяньцзинь получил 909,5 тыс. экспортных заказов за тот же период на сумму 27,99 млн юаней.

Местные торговые власти заявили, что муниципалитет будет принимать больше мер по упрощению процедур и диверсифицировать модели таможенного оформления для развития трансграничной электронной торговли.