Москва, , 05:16 — REGNUM Во вторник, 22 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 23 декабря в Москве облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха — −8… −6 °C.

Ветер юго-западный 3−10 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −5… −0 °C днём и −11… −6 °C ночью.

В среду, 23 декабря, днём в столице ожидается −5… −3 °C. По области −8… −3 °C. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °C, местами небольшой снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате «борьбы» циклона и антициклона на нынешней неделе в столице России ожидается неустойчивая и переменчивая погода.

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