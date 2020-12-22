Южно-Сахалинск, , 05:11 — REGNUM С 21 декабря жители Дальнего Востока выбирают название для новое единой авиакомпании. На утро 22 декабря большинство проголосовавших считает, что новый авиаперевозчик должен носить название «Аврора», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт голосования aviadv.ru.

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За название «Аврора» проголосовали уже 1745 человек. На втором месте «Дальний Восток» — 423 голоса, на третьем — «Тайга» — 303 голоса. За название для новой авиакомпании «Дальавиа» свои голоса отдал 201 человек, за «Восток» — 88, за «Заря» — 51, за «Восход» — 34.

Также предлагается назвать нового единого авиаперевозчика «Крылья Востока», «Тигралёт», «Альбатрос», «Амур», «Дерсу», «Колыма».

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке стартовал конкурс, по итогам которого будет определено название новой единой региональной авиакомпании.

Единую дальневосточную авиакомпанию создадут до конца 2020 года на базе «Авроры». В наблюдательный совет войдут главы всех дальневосточных регионов и представители правительства РФ.