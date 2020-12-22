Богота, , 05:03 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 10 845 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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По данным ведомства, всего с начала пандемии в стране подтвердили 1 518 067 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 21 декабря в республике скончались 205 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Колумбии выросло до 40 680.

Власти Колумбии намерены начать массовую вакцинацию населения против коронавирусной инфекции в феврале 2021 года. Отметим, что к настоящему времени в этой латиноамериканской стране выздоровели 1 382 340 пациентов.