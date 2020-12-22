Новосибирск, , 04:58 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году начнётся строительство новой инфекционной больницы. В постановление о принятии федерального бюджета на 2021−2023 годы внесена рекомендация выделить средства на новое медучреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Это крайне необходимый объект для всей Новосибирской области. Нам удалось сделать запись в постановление о принятии федерального бюджета на 2021−2023 годы, рекомендации правительству — обязательно предусмотреть средства в бюджете на строительство этого объекта, — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков. — Сейчас нужно определиться с проектно-сметной документацией и добиваться того, чтобы деньги на это были выделены».

Строить больницу планируют по проекту, который реализовали в Татарии в 2020 году.

Госпиталь будет рассчитан на 234 койки с возможностью расширения. На первом этаже разместятся приёмный покой, диагностическое, лечебное и реанимационное отделения. На втором, третьем и четвёртом этажах — боксы для пациентов с отдельным входом.

Ориентировочная стоимость строительства — 4,5 миллиарда рублей.