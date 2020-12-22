Благовещенск, , 04:46 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 141). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 479 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 104 человека (76%) болеют ОРВИ, 29 (21%) — пневмонией. Четыре человек (3%) переносят заболевание бессимптомно.

За всё время в области провели более 664 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за весь период пандемии от COVID-19 скончались 105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине уже 273 человека записались через портал Госуслуг на прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения в островном регионе начнётся 23 декабря.