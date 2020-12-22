Новосибирск, , 04:45 — REGNUM На трассах Новосибирской области заработали 30 передвижных пунктов обогрева. Они установлены на период морозов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Ставицкого, пункты обогрева — это специализированные машины, которые могут оказать техническую помощь на дороге. В них есть тёплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области в ближайшие дни похолодает до — 38 °C. Морозы нагрянут уже 25 декабря.

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