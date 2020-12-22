Пекин, , 04:43 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 13 оказались «импортными», два — локальными, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Все локальные случаи заболевания пришлись на провинцию Ляонин, расположенную на северо-востоке страны. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию в стране зафиксировано не было, как и новых случаев гибели пациентов. Из больниц было выписано девять человек.

Общее число заболевших в стране достигло 86 867 человек с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались, еще 81 909 пациентов благополучно выздоровели.