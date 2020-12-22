Сеул, , 04:43 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 869 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 824 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что уже вторые сутки в Южной Корее выявляют менее тысячи инфицированных ежедневно. Однако центр связывает это с уменьшением количества проводимых тестов на выявление SARS-CoV-2 в связи с выходными днями.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 51 460. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 24 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Республике Корея скончались 722 человека.