Пекин, , 04:40 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано девять пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 324 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся на лечении в больницах страны. Из них четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 86 867 с начала эпидемии, из них 81 909 человек были выписаны по выздоровлении, еще 4634 человека скончались.