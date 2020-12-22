Вашингтон, , 04:34 — REGNUM В мире на сегодняшний день умерло более 1,7 млн пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 22 декабря американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным на 04:20 мск, в мире выявлен 77 307 971 случай заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1 701 085 человек.

В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (18 011 449 инфицированных, 319 255 умерших), Индия (10 055 560, 145 810) и Бразилия (7 263 619, 187 291).

Как сообщало ИА REGNUM, в США число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 18 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В США число случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 18 млн